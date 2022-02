Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: randalierende Person nach mehreren Straftaten in Gewahrsam genommen.

Bitburg (ots)

Am heutigen Samstagnachmittag wurde die Polizeiinspektion Bitburg zunächst gegen 16:25 Uhr über Notruf darüber informiert, dass eine männliche Person gewaltsam in eine Wohnung in der Eifelstraße in Bitburg eindringen wollte. Der Wohnungsinhaber wurde hierbei körperlich attackiert und leicht verletzt. Zudem wurde die Wohnungstür beschädigt. Trotz sofortig eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter zunächst nicht festgestellt werden. Ab 17:15 Uhr gingen dann eine Vielzahl an Notrufen bei der Polizeiinspektion ein, in welchen ein aggressiver Mann mit einem großen Holzstock gemeldet wurde, welcher wahllos auf Gegenstände im Bereich des Spielplatzes Maximiner Wäldchen an der Echternacher Straße in Bitburg einschlagen soll. Auf dem Spielplatz befanden sich zu diesem Zeitpunkt eine Vielzahl an Kindern mit ihren Eltern.

Der 28- Jährige männliche Täter konnte durch sofort entsandte Kräfte der Polizeiinspektion Bitburg kurz darauf im Nahbereich angetroffen werden. Da er hierbei weiterhin einen aufgebrachten Eindruck machte und den Holzstock fest umklammerte, wurde er unter Androhung von Zwangsmaßnahmen zu Boden gesprochen und dort gefesselt. Hierbei leistete er keinen Widerstand. Jedoch beleidigte der Beschuldigte im Anschluss die eingesetzten Beamten und war nicht zu beruhigen. Er wurde daher zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Zeugen und Geschädigte, die durch den Täter gegebenenfalls bedroht oder körperlich angegangen wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg (06561-96850) in Verbindung zu setzten.

