Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Parkender Pkw in Bitburg beschädigt - Verursacher flüchtig

Bitburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag, den 22.02.22, ca. 20:00 Uhr und Mittwoch, den 23.02.22, ca. 19 Uhr wurde in der Sackgasse in Bitburg ein parkender weißer VW Polo von einem bislang unbekannten Pkw beschädigt. Am Fahrzeug entstand zum Teil erheblicher Schaden an der Fahrerseite. Der Verursacher flüchtete ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bitburg unter Tel.: 06561/96850 in Verbindung zu setzen.

