POL-WAF: Beckum. Widerstand gegen Polizisten

Warendorf (ots) - Ein schwarzer Ford S-Max ist am Dienstag (30.08.2022) in Ennigerloh-Enniger beschädigt worden. Das Auto stand zwischen 16.10 Uhr und 19.30 Uhr in einer Einfahrt an der Junker-Voß-Straße und wurde hinten beschädigt. Beteiligt sein könnte ein blaues Fahrzeug. Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur ...

mehr