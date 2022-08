POL-WAF: Wadersloh-Diestedde. Verletzte Pedelecfahrer nach Zusammenstoß

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Dienstag (30.08.2022) ein Auto in Ahlen angefahren, beschädigt und ist geflüchtet. Der graue Megane Scenic stand zwischen 11.00 Uhr und 12.00 Uhr in einer Parkbucht an der Schlütingstraße und wurde vorne links beschädigt sein. Bei dem beteiligten Fahrzeug könnte es sich um eine Baumaschine gehandelt haben. Hinweise bitte an die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per ...

mehr