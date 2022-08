POL-WAF: Ahlen. Auto angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind am Montag (29.08.2022) in ein Wohnhaus in Ostbevern eingebrochen. Der oder die Täter haben sich zwischen 08.30 Uhr und 11.30 Uhr Zugang zu dem Haus an der Straße Schirl verschafft. Hier stahlen sie Bargeld und flüchteten. Hinweise zum Einbruch oder den Tätern bitte an die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de. Rückfragen ...

