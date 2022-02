Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Trunkenheitsfahrt endete im Graben - Fahrzeugführer ohne Führerschein blieb unverletzt

Osnabrück (ots)

Ein 26-jähriger Mann befuhr mit seinem Audi A3 am Mittwochabend die die Borgholzhausener Straße in Richtung Melle. Kurz nach der Landesgrenze kam er im Ausgang einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr etwa 100 Meter in Schräglage im Graben weiter. Dabei überfuhr er vier Leitpfosten, bis der Wagen schließlich zum Stehen kam. Der unverletzte Mann aus Melle konnte sich selbstständig aus dem Pkw befreien. Ein zufällig vorbeifahrender Pkw-Führer nahm den verunfallten Audi wahr und kontaktierte die Polizei. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten eine nicht unerhebliche Alkoholbeeinflussung des 26-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Darüber hinaus konnte der Meller keinen Führerschein vorweisen, sodass er sich neben der Trunkenheitsfahrt auch für das Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis verantworten muss.

