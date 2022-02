Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf: Sattelzug auf der B457 umgekippt - Fahrer erlitt schwere Verletzungen - Straße für Bergungsmaßnahmen voll gesperrt

Osnabrück (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 07.00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Füchtorfer Straße (B 475). Ein 53 Jahre alter Fahrzeugführer war mit seinem Lkw (Zugmaschine + Auflieger) in Fahrtrichtung Glandorf unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam er alleinbeteiligt mit seinem Gespann zwischen den Einmündungen "In der Wasserfuhr" in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab. Der Lkw durchfuhr zunächst die Berme, prallte gegen einen Baum und kippte auf die Seite. Der Mann aus den Niederlanden konnte sich nicht selbstständig aus seinem Führerhaus befreien, war aber nicht eingeklemmt. Die eingesetzte Feuerwehr befreite den Fahrer nach Eintreffen an der Unfallstelle. Er war ansprechbar, erlitt schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus nach Osnabrück gebracht. Die Füchtorfer Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme in beide Richtungen voll gesperrt, wurde zeitweise aber wieder freigegeben. Aufgrund der Bergungsmaßnahmen mit einem Kran ist die Füchtorfer Straße nun erneut für etwa zwei Stunden gesperrt, der Verkehr wird abgeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell