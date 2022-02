Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche/A1: Auffahrunfall am Stauende - A1 in Fahrtrichtung Bremen für mehrere Stunden voll gesperrt

Bild-Infos

Download

Osnabrück (ots)

Auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen, kam es zwischen den Anschlussstellen Bramsche und Neuenkirchen-Vörden gegen 14.15 Uhr zu einem Auffahrunfall. Im Baustellenbereich übersah ein Lkw-Fahrer auf der belebten Fahrbahn ("stop and go") das Stauende und prallte mit seinem Fahrzeug auf einen vorausfahrenden Lkw, welcher verkehrsbedingt bremsen musste. Der -32 Jahre alte Fahrer versuchte noch nach links auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Er wurde bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, durch einen Notarzt versorgt und ein Krankenhaus gefahren. Der 57-jährige Fahrer des vorausfahrenden Lkw blieb unverletzt. Die Bergung des Lkws erfolgt mittels eines Krans, im Anschluss daran muss die Fahrbahn aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen gereinigt werden. Die Sperrung wird schätzungsweise noch 3-4 Stunden andauern. Auch in Fahrtrichtung Münster staut es sich im Bereich der Unfallstelle. Die Polizei bittet den Bereich weiträumig zu umfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell