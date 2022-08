POL-MG: Polizei stellt Softair-Waffen sicher

Mönchengladbach (ots) - Ein Zeuge hat der Polizei am Mittwoch, 10. August, um 10.50 Uhr gemeldet, dass Unbekannte den Gehweg an der Wilhelm-Strauß-Straße in Rheydt und dortige Sitzgelegenheiten mit Straßenkreide beschmiert haben. Zum Teil handelt es sich um verfassungsfeindliche Symbole. Ein anderer Zeuge berichtete den eingesetzten Beamten, dass sich abends immer wieder Jugendliche an der Örtlichkeit aufhalten ...

mehr