POL-MG: Bewohnerin überrascht Einbrecher

Mönchengladbach (ots) - Durch ein offenstehendes Fenster und mit des Nachbars Leiter verschaffte sich ein Unbekannter in der Nacht zu Dienstag, 9. August, Zugang in ein Haus an der Horster Straße. Dort traf er auf die Bewohnerin und fragte freundlich nach seinem gewünschten Diebesgut. Die 82-Jährige wachte zwischen 2 Uhr und 2.30 Uhr auf und sah sich in ihrem eigenen Schlafzimmer plötzlich einem unbekannten Mann ...

mehr