POL-MG: Einbrecher fragt nach möglichem Diebesgut

Mönchengladbach (ots) - Bei einem Unfall zwischen zwei Autos an der Kreuzung Theodor-Heuss-Straße / Webschulstraße hat eine 70-jährige Fahrerin am Dienstag, 9. August, schwere Verletzungen erlitten. Der 23-jährige Fahrer des anderen Autos stand augenscheinlich unter Drogeneinfluss, hatte keine Fahrerlaubnis und gab der Polizei gegenüber falsche Personalien an. Zufällig befand sich ein Streifenteam in der Nähe der ...

