POL-MG: Einbruch in Wohnung

Mönchengladbach (ots) - Am Vikarienweg in Giesenkirchen sind am Dienstag, 9. August, gegen 0.45 Uhr, zwei unbekannte Täter bei dem Versuch einen Katalysator von einem schwarzen Opel Corsa zu entwenden, von der Besitzerin gestört worden. Die Frau wurde in der Nacht wegen lauten Geräuschen aus dem Schlaf gerissen. Als sie aus dem Fenster sah, beobachtete sie zwei Männer, die sich am Auto der Frau zu schaffen machten. ...

