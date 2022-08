Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebe bei Katalysator-Klau von Autobesitzerin gestört

Mönchengladbach (ots)

Am Vikarienweg in Giesenkirchen sind am Dienstag, 9. August, gegen 0.45 Uhr, zwei unbekannte Täter bei dem Versuch einen Katalysator von einem schwarzen Opel Corsa zu entwenden, von der Besitzerin gestört worden.

Die Frau wurde in der Nacht wegen lauten Geräuschen aus dem Schlaf gerissen. Als sie aus dem Fenster sah, beobachtete sie zwei Männer, die sich am Auto der Frau zu schaffen machten. Einer von ihnen soll mit einem Kantenschneider unter dem Auto gelegen haben.

Ein weiterer Zeuge rief in Richtung der Unbekannten was sie da tun würden. Daraufhin flüchtete das Duo in Richtung Heukenstraße. Eine eingeleitete Nahbereichsfahndung seitens der gerufenen Polizei verlief negativ.

Beide Männer sollen einen schwarzen Hoodie getragen haben. Einer davon mit weißer Rückenaufschrift.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

