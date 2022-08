Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Die Sommerferien sind vorbei. Bitte achten Sie auf unsere kleinsten Verkehrsteilnehmer!

Mönchengladbach (ots)

"Tschüss Ferien, hallo Schule", heißt es diese Woche für viele Kinder aus Mönchengladbach. Am Mittwoch, 10. August, und Donnerstag, 11. August, startet der Unterricht an den Grundschulen. Auf den Straßen der Stadt wird es automatisch voller. Unterwegs sind auch viele Erstklässler, für die der Schulweg noch neu ist. Die Polizei Mönchengladbach bittet daher alle Verkehrsteilnehmer, in diesen Tagen noch vorausschauender zu fahren und immer bremsbereit zu sein.

Im ersten Halbjahr 2022 haben sich bereits 25 Verkehrsunfälle ereignet, an denen Kinder beteiligt waren. Das zeigt: Andere Verkehrsteilnehmer müssen im Straßenverkehr auf die Kleinsten besonders Rücksicht nehmen. Sie können - allein schon aufgrund ihrer Größe - nicht alles überblicken und erkennen Gefahren häufig nicht rechtzeitig. Umgekehrt übersehen Auto-, Motorrad- oder Radfahrer Kinder leichter. Zumal Mädchen und Jungen sich häufig schnell ablenken lassen und spontan agieren, wodurch gefährliche Situationen entstehen können.

Die Polizei wird deshalb zum Schulstart vor Schulen schwerpunktmäßig im Einsatz sein, um vor Ort aufzuklären und Hilfestellungen zu geben. Weiterhin wird sie in den nächsten Wochen verstärkt Verkehrskontrollen durchführen, um die Sicherheit für Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten.

Aber auch die Eltern sind gefragt. Gehen Sie mit Ihren Kindern den Schulweg ab. Achten Sie dabei besonders auf mögliche Gefahrenstellen. Üben Sie zum Beispiel, wo und wie der Nachwuchs die Straße überquert. Bedenken Sie dabei: Kinder nehmen Entfernungen und Geschwindigkeiten im Straßenverkehr oft anders wahr.

Nur wenn alle Verkehrsteilnehmer sich umsichtig verhalten, kann ein sicherer Schulstart gelingen. Bitte helfen Sie mit!

Die Polizei Mönchengladbach wünscht allen Kindern einen gelungenen Schulstart!

Tipps für einen sicheren Schulstart gibt es auch auf der Internetseite der Polizei Mönchengladbach unter https://moenchengladbach.polizei.nrw/artikel/sieben-tipps-fuer-einen-sicheren-schulweg. (km)

