POL-MG: Piloten mit Laserpointer geblendet - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben am Montagabend, 8. August, gegen 22.40 Uhr einen grünen Laserpointer auf das Cockpit von drei Passagierflugzeugen im Landeanflug auf den Düsseldorfer Flughafen gerichtet.

Der Laserpointer, der die Piloten der Passagierflugzeuge offensichtlich zielgerichtet blenden sollte, wurde vermutlich in der Nähe der Straße Im Grund in Hockstein benutzt. Eine Fahndung der Polizei in diesem Bereich verlief erfolglos. Durch die Blendung kam es glücklicherweise zu keinem Unfall.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr. Sie bittet Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zur Identifizierung der Täter machen können, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell