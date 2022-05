Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220524.6 Meldorf: Eine Einladung für jeden Dieb

Meldorf

Am Montag hat eine Frau in Meldorf beim Einkaufen ihr Portemonnaie offen in ihrem Wagen liegengelassen, was ein Dieb sofort nutzte. Er griff die Geldbörse und erbeutete hundert Euro.

Gegen 15.00 Uhr hielt sich die Anzeigende bei Lidl in der Altentreptower Straße auf. Ihren Einkaufskorb mitsamt sichtbarer Geldbörse stellte sie im Einkaufswagen ab. Diese Gelegenheit ließ ein Unbekannter sich nicht entgehen und schnappte sich in einem unbemerkten Augenblick das Portemonnaie. Verdächtige Personen hatte die 62-Jährige in dem Laden nicht bemerkt.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sollten sich mit der Polizei in Meldorf unter der Telefonnummer 04832 / 20350 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

