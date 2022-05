POL-IZ: 220524.5 Krempe: Diebstahl aus Rohbau

Brunsbüttel (ots) - Bereits am vergangenen Samstag hat ein Dieb in einem Supermarkt in Brunsbüttel eine Kundin bestohlen. Der Unbekannte machte reiche Beute, denn die gestohlene Geldbörse enthielt 600 Euro. Im Zeitraum von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr hielt sich die Geschädigte bei Aldi in der Max-Planck-Straße auf. Ihr Portemonnaie legte sie während des Einkaufens leichtsinnigerweise in ihren Wagen. Die gute Gelegenheit ...

mehr