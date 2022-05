Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220524.2 Wilster: Farbschmierer am Werk

Wilster (ots)

Am vergangenen Wochenende waren in Wilster Farbschmierer am Werk. Insgesamt verzeichnete die Polizei bisher fünf Taten, Hinweise auf die Täter erlangte sie bis jetzt keine.

Im Zeitraum von Samstag bis Montag zogen Unbekannte mit Sprühfarbe durch den Ort und verunstalteten einige Objekte. In der Straße Bischofer Deich hinterließen sie auf einem Garagentor und an einer Wand Schmierereien, im Steindamm besprühten sie einen Erdbeerverkaufsstand, Am Fleeth eine Hauswand, in der Bahnhofstraße einen Laster und in der Rathausstraße eine weitere Hauswand. Der Sachschaden dürfte sicherlich im unteren vierstelligen Bereich liegen.

Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei in Wilster unter der Telefonnummer 04823 / 92270 entgegen.

Merle Neufeld

