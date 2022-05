POL-IZ: 220523.7 Wrist: Schmierfinken am Werk

Karolinenkoog (ots) - Sonntagmittag hat sich in Karolinenkoog ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen ereignet. Einer der insgesamt fünf verletzten Insassen erlag wenig später in einem Krankenhaus seinen Verletzungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 81-Jähriger gegen 11.30 Uhr in Begleitung seiner 77-jährigen Ehefrau in einem Mercedes auf der Lundener Straße in Richtung Koogstraße unterwegs. An der ...

mehr