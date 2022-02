Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim, Lkr. Tuttlingen) Tiefstehende Sonne führt zu Unfall mit zwei leicht verletzten Personen (27.02.2022)

Gosheim, Lkr. Tuttlingen (ots)

Durch die tiefstehende Morgensonne geblendet hat ein 45-jähriger Autofahrer am Sonntagmorgen an der Einmündung der Zinkenstraße auf die Hauptstraße einen Unfall verursacht. Der Mann wollte gegen 09.40 Uhr mit einem Opel Adam von der Zinkenstraße auf die bevorrechtigte Hauptstraße abbiegen. Zwar hielt der 45-Jährige noch an der Einmündung an und schaute nach links und rechts, übersah dann aber aufgrund der Sonnenblendung einen auf der Hauptstraße nahenden Opel Corsa einer 40-jährigen Autofahrerin. Bei einer folgenden Kollision der beiden Wagen zog sich der 45-Jährige leichte Verletzungen zu. Die Corsa-Fahrerin erlitt einen leichten Schock. Beide Personen wurden durch eintreffende Rettungskräfte behandelt und anschließend in eine Klinik gebracht. An den beteiligten Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro. Die nicht mehr fahrbereiten Wagen mussten abgeschleppt werden.

