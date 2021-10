Polizei Dortmund

POL-DO: Erstmeldung: A 1 Höhe Rastplatz Funckenhausen nach einem Verkehrsunfall derzeit gesperrt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1057

Die A 1 in Richtung Dortmund ist derzeit nach einem Verkehrsunfall zwischen Volmarstein und Hagen-West komplett gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen hat sich in Höhe des Rastplatzes Funckenhausen am heutigen Tag (6. Oktober) gegen 15 Uhr ein Unfall mit drei beteiligten Lkw ereignet.

Mindestens eine Person soll schwer verletzt worden sein. Ein Rettungshubschrauber ist bereits gelandet.

Aufgrund der Unfallaufnahme und notwendigen Bergungsmaßnahmen wird die Sperrung zunächst andauern. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten die Unfallstelle großräumig zu umfahren.

Wir berichten nach.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell