Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220524.3 Brunsbüttel: Randalierer richten einige Schäden an

Brunsbüttel (ots)

In der Nacht zum Montag haben Randalierer in Brunsbüttel an zwei Geschäften einige Schäden angerichtet. Hinweise auf die Unbekannten gibt es bisher nicht, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Sonntag, 23.00 Uhr, bis zum Montagmorgen zogen Randalierer durch die Koogstraße. An einem Geschäft verursachten sie mit einem harten Gegenstand Schäden im Bereich der Eingangstür und an der Hauswand. An einem benachbarten Laden beschädigten vermutlich dieselben Täter eine Scheibe der Ladentür, möglicherweise mit einem Stein.

Die Gesamtschadenshöhe dürfte bei etwa 3.000 Euro liegen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 04852 / 60240 melden sollten.

Merle Neufeld

