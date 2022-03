Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.03.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Weikersheim-Schäftersheim: Unfallflucht - Skoda-Fahrer gesucht

Das Polizeirevier Bad Mergentheim sucht nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstagnachmittag in Weikersheim nach Zeugen. Die Fahrerin eines BMW war gegen 14.45 Uhr auf der Landesstraße 1001 in Schäftersheim ortsauswärts unterwegs, als ihr auf Höhe der Einmündung zur Würzburger Straße ein Pkw entgegenkam. Dieser fuhr in der Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und streifte den BMW, wodurch Sachschaden von rund 2.000 Euro entstand. Anschließend flüchtete der Fahrer oder die Fahrerin ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Es handelte sich hierbei vermutlich um einen dunklen Skoda Kombi mit Heilbronner Kennzeichen. Zeugen, die Hinweise zum Unfall, dem Verursacher oder der Verursacherin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990, beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Külsheim: Mehrere Meter Spanndraht gestohlen

Unbekannte entwendeten seit Februar rund 17 Meter Spanndraht an einem Weinberg in Külsheim. Die Täter entfernten den Draht zwischen dem 1. Februar und vergangenen Dienstag am Weinberg "Hoher Herrgott" und transportieren ihn ab. Dieser war angebracht, um junge Reben und Triebe zu halten. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Külsheim, Telefonnummer 09345 241, zu melden.

