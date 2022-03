POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.03.2022

Polizeipräsidium Heilbronn

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.03.2022

Heilbronn (ots)

Öhringen: Mutmaßlicher Räuber in Haft

Ein 34-Jähriger wurde am Dienstag, den 15. März, in Öhringen festgenommen. Der Mann steht in Verdacht, gegen 13.30 Uhr einen 25-jährigen Paketzusteller überfallen zu haben.

Der mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehende Tatverdächtige soll in der Poststraße in der Nähe eines Cafés in das Fahrzeug des 25-Jährigen gestiegen sein, diesen zu Boden gestoßen und mehrere Pakete entwendet haben, mit denen er zu Fuß in Richtung des Marktplatzes flüchtete. Der leicht verletzte Paketzusteller verfolgte den Tatverdächtigen und brachte die von diesem in der Kirchgasse fallengelassenen Pakete zurück zu seinem Fahrzeug. Bei der Fortsetzung seiner Zusteller-Route konnte der 25-Jährige den Tatverdächtigen erneut in der Poststraße entdecken. Er folgte ihm über den Haagweg, durch eine Fußgängerunterführung, die Ebertstraße und die Otto-Meister-Straße, wobei der Tatverdächtige den Verfolger durch Vorzeigen eines Taschenmessers auf Abstand hielt. Die verständigte Polizei konnte den Tatverdächtigen im Bereich des Wollreffenwegs/Otto-Röhm-Straße vorläufig festnehmen. Zuvor soll dieser versucht haben, mehrere Autofahrer anzusprechen, und an Fahrzeuge geklopft haben.

Die Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragte gegen den 34-Jährigen einen Haftbefehl, der von einem Haftrichter des Amtsgerichts Öhringen am 16. März 2022 erlassen und in Vollzug gesetzt wurde. Der Tatverdächtige kam in eine Justizvollzugsanstalt. Das Kriminalkommissariat Künzelsau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die die Tat oder die Flucht gesehen haben oder von dem Mann angesprochen wurden, sich unter der Telefonnummer 07940 9400, zu melden.

