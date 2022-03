Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.03.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A81 / Weinsberg: Unfall beim Fahrtstreifenwechsel - Zeugen gesucht

Weil er einem dunklen Auto auswich kollidierte ein BMW-Fahrer am Mittwochmorgen auf der Autobahn 81 in Richtung Stuttgart mit einem Lkw. Ein Unbekannter wechselte mit seinem Audi zwischen den Anschlussstellen Weinsberg/Ellhofen und Heilbronn Untergruppenbach von dem linken auf den mittleren Fahrtstreifen. Ein 33-Jähriger der gegen 9.30 Uhr auf gleicher Höhe auf dem mittleren Fahrtstreifen fuhr, wich dem Auto aus, indem er seinen BMW auf den rechten Fahrstreifen lenkte. Hier stieß er mit dem Lkw einer 35-Jährigen zusammen. Der dunkle Audi mit vermutlich Schwäbisch Haller Zulassung setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro. Der BMW war nichtmehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Wer den Unfall beobachten konnte oder Hinweise auf den Audi oder dessen Fahrer oder Fahrerin geben kann, wird gebeten sich bei der Autobahnpolizei Weinsberg, Telefon 07134 5130, zu melden.

Lauffen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Auf 10.000 Euro Sachschaden bleibt ein 64-Jähriger sitzen, sollte ein Unfallverursacher nicht ermittelt werden. Der Mann hatte seinen Audi in der Nacht auf Donnerstag in der Lauffener Brunnenstraße geparkt. Gegen 23.30 Uhr wurde der Audi laut Zeugen durch einen älteren dunklen Wagen mit einer ausländischen Zulassung beschädigt. Dieser war gegen die linke rückwärtige Seite des Audi gefahren. Der Fahrer oder die Fahrerin des unbekannten Autos setzten ihre Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Weitere Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, oder Personen die Hinweise auf das Fahrzeug oder die unbekannte Person am Steuer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefon 07132 2090, zu melden.

