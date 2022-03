Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.03.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Fahrerflucht an geparktem Fiesta

Eine unbekannte Person beschädigte am Dienstag zwischen 8 und 12.30 Uhr mit ihrem Fahrzeug einen am Fahrbahnrand parkenden Ford Fiesta. Der oder die Unbekannte touchierte beim Vorbeifahren, die linke hintere Ecke des, in der Straße "Am Sprait" in Tauberbischofsheim, geparkten Pkw und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es wurde ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro verursacht. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Bad Mergentheim: Polizist bei Einsatz leicht verletzt

Bei einem Unterstützungseinsatz in Bad Mergentheim-Wachbach wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Die Polizei unterstützte das Landratsamt Tauberbischofsheim bei einer Vollziehung eines Beschlusses, nach dem ein 57-Jähriger in einem Krankenhaus untergebracht werden sollte. Zur Durchsetzung des Beschlusses mussten die Beamten gegen 8.30 Uhr die Tür des Anwesens Am Schlehdorn gewaltsam öffnen. Da der 57-Jährige die Beamten mit einem Holzstück bedrohte, wurde dieser mit Handschließen gefesselt und durch einen anwesenden Arzt sediert. Hierbei griff der Mann die Polizisten an und verletzte einen Beamten leicht.

Wertheim: Mit Brückenpfeiler kollidiert - 57-Jähriger verstorben

Ein 57-Jähriger kollidierte am Donnerstagmorgen, gegen 6.40 Uhr, mit seinem Pkw mit einem Brückenpeiler der Autobahnunterführung zwischen Lindelbach und Dertingen. Der Aufprall war so heftig, dass der Mann noch an der Unfallstelle starb. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr sowie Spezialisten des Verkehrsdienstes Tauberbischofsheim an der Unfallstelle. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der Gemeindeverbindungsweg war während der Einsatzmaßnahmen komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell