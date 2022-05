Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Entwichener Gefangener in Pasewalk gefasst

Pasewalk (ots)

Der am Sonntag, den 15.05.2022, entwichene Gefangene, der durch ein Toilettenfenster in der Psychiatrie des Ameos Klinikum Ueckermünde geflohen war, konnte durch Kräfte des Polizeihauptrevieres Pasewalk am Abend des 19.05.2022 gestellt werden.

Der 43-Jährige, der mit Haftbefehl gesucht wurde, konnte nach einem anonymen Bürgerhinweis in einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in Pasewalk angetroffen und festgenommen werden. Der Beschuldigte leistete bei seiner Festnahme keinen Widerstand.

Die richterliche Vorführung des 43-Jährigen erfolgte am 19.05.2022 gegen 21:00 Uhr am AG Pasewalk. Noch in der Nacht wurde der Gefangene an die JVA Stralsund überstellt.

