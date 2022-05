POL-ANK: Richtigstellung der Pressemitteilung vom 05.05.2022 - "Taxifahrer mit 2,55 Promille unterwegs"

Löcknitz (ots) - Gestern Nachmittag (16.05.2022) wurde der Polizei ein Wohnungseinbruch in der Abendstraße in Löcknitz gemeldet. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich in der Zeit von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr gewaltsam Zutritt zur Wohnung, durchwühlten diese und stahlen Bargeld, Schmuck und Goldmünzen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1800 Euro. ...

mehr