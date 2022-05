Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Unbekannte Täter entwenden Bargeld und Schmuck bei Wohnungseinbruch

Löcknitz (ots)

Gestern Nachmittag (16.05.2022) wurde der Polizei ein Wohnungseinbruch in der Abendstraße in Löcknitz gemeldet. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich in der Zeit von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr gewaltsam Zutritt zur Wohnung, durchwühlten diese und stahlen Bargeld, Schmuck und Goldmünzen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1800 Euro.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Wohnungseinbruchdiebstahls wurde eingeleitet und der Kriminaldauerdienst hat Spuren am Tatort gesichert.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Pasewalk unter 03973 220-224 sowie die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle entgegen

