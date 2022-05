POL-PPRP: Taschendiebe am Berliner Platz unterwegs

Ludwigshafen (ots) - Eine 33-jährige Autofahrerin fuhr am Mittwoch, den 11.05.2022, gegen 07:45 Uhr, auf der Mundenheimer Straße und wollte nach links in die Hornstraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden, bevorrechtigten ebenfalls 33-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Am Fahrrad und dem Auto entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz ...

