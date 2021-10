Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Leicht verletzt nach Faustschlag

Apolda (ots)

Am 06.10.2021, gegen 18:15 Uhr kam es in Apolda, Bernhard-Prager-Gasse, vor einem dortigen Supermarkt zu einer Körperverletzung, bei der ein 43jähriger Apoldaer leicht an der Unterlippe verletzt wurde. Der Geschädigte hatte zur Tatzeit einen Atemalkoholwert von sage und schreibe 3,63 Promille. Er selbst wollte oder konnte sich zur Tat nicht nennenswert äußern. Daher werden nunmehr Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können, bitte unter der Telefonnummer 03644-541-0. Der Verletzte wurde im Anschluss zur weiteren Behandlung ins Robert-Koch-Krankenhaus gebracht.

