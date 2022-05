Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220524.4 Brunsbüttel: Taschendieb macht reiche Beute

Brunsbüttel (ots)

Bereits am vergangenen Samstag hat ein Dieb in einem Supermarkt in Brunsbüttel eine Kundin bestohlen. Der Unbekannte machte reiche Beute, denn die gestohlene Geldbörse enthielt 600 Euro.

Im Zeitraum von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr hielt sich die Geschädigte bei Aldi in der Max-Planck-Straße auf. Ihr Portemonnaie legte sie während des Einkaufens leichtsinnigerweise in ihren Wagen. Die gute Gelegenheit nutzte ein Dieb und nahm sich die Geldbörse. An der Kasse bemerkte die 72-Jährige die Tat schließlich. Eine verdächtige Person hatte die Dame in dem Geschäft nicht bemerkt. Ihr Portemonnaie tauchte später auf einem Parkplatz wieder auf. Bis auf das Bargeld war der Inhalt komplett.

Merle Neufeld

