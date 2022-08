Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall am Samstag

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht weitere Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag, 6. August, um 17.18 Uhr in Rheindahlen an der Kreuzung B57 / Hardter Straße zugetragen hat. Zu diesem hatte die Feuerwehr Mönchengladbach am selben Tag eine Pressemitteilung veröffentlicht (Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115879/5290774 ).

Bei dem Unfall waren ein blauer Hyundai und ein weißer BMW miteinander kollidiert. Alle drei Insassen der beiden Fahrzeuge hatten durch den Zusammenstoß Verletzungen erlitten: Eine 49-jährige Frau verletzte sich schwer; ein 44-jähriger Mann und dessen achtjährige Tochter zogen sich leichte Verletzungen zu.

Die polizeilichen Ermittlungen zum Zustandekommen des Unfalls dauern noch an. Die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet, aber bislang noch keine Angaben bei der Polizei gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell