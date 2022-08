POL-PDLD: Unfallverursacher flüchtet

Schwegenheim (ots) - So hatte sich der Mann sein Vorhaben nicht vorgestellt. Am Montagmittag gegen 12 Uhr versuchte ein Mann aus Schwegenheim sein Unkraut mittels eines Bunsenbrenners zu entfernen. Dabei griffen Funken auf einen angrenzenden Strauch sowie ein Wohnhaus über. Der Mann löschte den Brand bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr. Am Strauch sowie am Haus entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe. Die ...

mehr