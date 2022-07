POL-BO: Einbruch in Garage: Täter flüchtet mit Fahrrad

Herne (ots) - Am Mittwochabend (13.7.) verursachte ein Radfahrer einen Verkehrsunfall in Herne-Crange und flüchtete. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 21 Uhr befuhr ein Mann auf einem grünen Mountainbike die Heerstraße in Richtung Cranger Straße. In Höhe der Hausnummer 86 kollidierte der Radfahrer mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw und beschädigte ...

