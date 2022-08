POL-PDLD: Unfallflucht auf dem Kirchenplatz

Landau (ots) - Am vergangenen Freitag wurde ein 20-Jähriger aus Landau in der Ostbahnstraße gegen 13:10 Uhr durch drei unbekannte Täter angegriffen und durch mehrere Faustschläge ins Gesicht verletzt. Täterhinweise liegen nicht vor, die Hintergründe der Tat sind bislang unbekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Email an ...

