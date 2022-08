POL-PDLD: Bad Bergzabern Aluminiumleiter entwendet

Rülzheim (ots) - Am Sonntagnachmittag wurden die Beamten zu einem Brand in den Wald zwischen Rülzheim und Rheinzabern gerufen, da es dort an einer Holzbrücke zu einer starken Rauchentwicklung gekommen sei. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Ursache steht bislang nicht fest. An der Brücke entstand lediglich ein geringer Sachschaden. Hinweise auf eine Brandstiftung ergaben sich nicht. Rückfragen bitte an: ...

