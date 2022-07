Polizei Gütersloh

POL-GT: Blitzeinbruch in Optikergeschäft an der Hauptstraße

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag (11.07., 02.50 Uhr) gewaltsam in ein Optikergeschäft an der Hauptstraße im Ortsteil Stukenbrock eingedrungen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand nutzten die Einbrecher einen silbergrauen Audi 80 und manövrierten das Fahrzeug in den verglasten Eingangsbereich des Geschäfts. Zeugen beobachteten zwei Täter, die kurz nach der Tat zu Fuß die Hauptstraße in Richtung Kreisverkehr Augustdorfer Straße flüchteten. Zum Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden. Weitere Ermittlungen zu dem Tatfahrzeug dauern an.

Ein Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Ca. 30 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß mit kräftiger Statur und osteuropäischem Aussehen. Bekleidet war der Mann mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer grauen Jacke.

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum im Bereich der Hauptstraße oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise auf den beschriebenen Täter geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell