POL-GT: Falscher Handwerker in Werther - Schmuck und Bargeld gestohlen

Gütersloh (ots) - Versmold (MK) - Bislang unbekannte Täter haben in der Donnerstagnacht (07.07.) in Versmold an drei bisher bekannten Tatorten Pkw aufgebrochen. Die Tatorte lagen an den Straßen Behringstraße, Münsterstraße und Hildegard-von-Bingen-Straße. An den drei Fahrzeugen wurden jeweils die Seitscheiben eingeschlagen und die Innenräume durchsucht. Lediglich bei dem Pkw an der Münsterstraße wurden die Diebe ...

