Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aus dem Einkaufskorb in die Tasche

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Aus dem Einkaufswagen klaute am Dienstagabend eine männliche Person Waren im Wert von etwa 50 Euro. Das Ganze geschah in einem Baumarkt in der Christian-Eckhardt-Straße in Kahla. Eine Zeugin und der Langfinger betraten gegen 19:45 Uhr den Markt. Plötzlich nahm der Mann eine WLAN-Kamera und eine Handyhalterung aus dem Einkaufskorb der Zeugin an sich und flüchtete aus dem Einkaufsmarkt. Nach Hinweisen auf den möglichen Täter wurde dessen Wohnanschrift geprüft, dieser konnte aber weder an der Anschrift noch im Nahbereich angetroffen werden. Eine Anzeige wegen Diebstahls wurde aufgenommen

