Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kollision mit Straßenbahn

Jena (ots)

Zu einem Unfall mit einer Straßenbahn kam es am Dienstagmorgen in der Saalebahnhofstraße Höhe der Haltstelle Spittelplatz in Jena. Eine 43-Jährige übersah beim Abbiegen nach links die vorfahrtsberechtigte Straßenbahn und kollidierte mit dieser. Durch den Aufprall wurde der Opel auf einen dahinter befindlichen Daimler gestoßen. Durch den Unfall war der Opel nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Personen wurden durch den Unfall nicht verletzt.

