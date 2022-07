Polizei Gütersloh

POL-GT: Trickdiebstahl in Wohnung - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am frühen Mittwochabend vergangener Woche (29.06.) kam es in einer Seniorenresidenz an der Parkstraße im Ortsteil Rheda zu einem Trickdiebstahl in einer Wohnung einer älteren Dame.

Den derzeitigen Ermittlungen nach klingelte eine bislang unbekannte männliche Person zwischen 19.30 - 20.00 Uhr an der Wohnung einer 86-jährigen Bewohnerin. Mit der Erklärung von einer beauftragten Sanitätsfirma zu kommen und sich um einen Wasserrohrbruch im Haus kümmern zu müssen, verschaffte der Unbekannte sich unter einem Vorwand Zutritt in die Wohnung. In der Folge lenkte der Mann die Bewohnerin mit Aufgaben ab. Nachdem der vermeintliche Handwerker die Wohnung verlassen hatte, stellte die 86-Jährige den Diebstahl ihres Schmucks fest.

Eine weitergehende Beschreibung des Tatverdächtigen war nicht möglich.

Die Polizei Gütersloh benötigt Zeugenhinweise. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum, am Tatort oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zu dem tatverdächtigen Handwerker geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

