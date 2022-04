Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Erfolgreiche Durchsuchung wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln

Nach intensiven Ermittlungen und Hinweisen wurde bekannt, dass ein 21-jähriger Mann aus Damme im Besitz von Amphetaminen in einer mittleren dreistelligen Grammzahl sein soll. Auf Antrag der StA Oldenburg erließ ein Richter einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 21-jährigen Dammers. Die Durchsuchung führte am 28. April 2022 zum Auffinden der besagten Drogen sowie weiterer Betäubungsmittel. Darüber hinaus wurden selbstgebaute Sprengmittel aufgefunden und beschlagnahmt. Es besteht der Verdacht, dass der Mann mit Betäubungsmitteln Handel treibt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Vechta - WhatsApp Betrüger erlangen Geld

Am gestrigen Tag, 28. April 2022, kam es leider gleich zu zwei vollendeten Betrugstaten über den Messengerdienst. In beiden Fällen meldeten sich die angeblichen Kinder bei den geschädigten Personen aus Vechta (w/74 und m/53) und gaben vor, dringend Geld zu benötigen. In beiden Fällen wurden Geldbeträge überwiesen. Auch in der jüngsten Vergangenheit kam es zu Versuchen, aber auch zu vollendeten Taten im Inspektionsbereich. Wir werden nicht müde, immer wieder vor dieser gemeinen Masche zu warnen. Bitte sprechen sie auch mit ihren Angehörigen und Freunden. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise auf Polizei-Beartung.de: https://www.polizei-beratung.de/presse/detailseite/whatsapp-und-die-polizeiliche-kriminalpraevention-starten-eine-gemeinsame-aufklaerungskampagne-gegen-betrug-auf-whatsapp/

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 28. April 2022, 15.02 Uhr befuhr ein 35-jähriger aus Vechta mit einem Kleintransporter + Anhänger die Hauptstraße, ohne im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis zu sein. Der 35-Jährige konnte lediglich eine Fahrerlaubnis der Klasse B vorweisen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Halter des Pkw, ein 44-jähriger Mann aus Vechta ließ die Fahrt zu. Gegen ihn wurde ebenfalls ein Verfahren eingeleitet.

Dinklage - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 28. April 2022, um 15.10 Uhr, bog ein 39-jähriger Klein-LKW-Fahrer aus Bramsche aus einem Kreisverkehr nach rechts in die Straße Samskamp ab und beachtete dabei nicht den Vorrang eines 87-jährigen Fahrradfahrers aus Dinklage, der mit seinem Fahr-/Dreirad die dortigen Fußgänger-/Fahrradspur in Richtung Innenstadt befuhr und es kam zum Zusammenstoß. Der Dinklager stürzte zu Boden und wurde leicht verletzt.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Am Donnerstag 28. April 2022, 16.00 Uhr befuhr eine 20-jährige aus Vechta mit ihrem Pkw den Kreuzweg in Vechta, in Fahrtrichtung Lattweg. Zeitgleich befuhr eine 10-Jährige mit ihrem Fahrrad den Lattweg in Fahrtrichtung Falkenweg. Als die 20-Jährige beabsichtige nach links in den Lattweg einzubiegen, kam es zur Kollision mit der vorfahrtberechtigten 10-Jährigen Radfahrerin. Durch den Zusammenstoß stürzte die 10-Jährige mit ihrem Fahrrad und wurde leicht verletzt.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 28. April 2022, zwischen 13.50 Uhr und 14.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug die Grundstücksmauer neben Einfahrt zu einem Hof in der Straße Am Sportplatz. Die Person entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell