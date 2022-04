Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Diebstahl aus Garage

Zwischen Dienstag, den 26. April 2022, gegen 18.00 Uhr und Mittwoch, den 27. April 2022, um 09.00 Uhr gelangten bislang unbekannte Personen über den Grundstückszaun in den Gartenbereich eines Einfamilienhauses am I. Hüllenweg. Aus einer unverschlossenen Garage entwendeten sie einen Benzinkanister und einen Kärcher Hochdruckreiniger. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Tel.: 04499-922200 entgegen.

Bösel- Diebstahl von drei Heidschnuckenlämmern

Zwischen Mittwoch den 27. April 2022, gegen 22.00 Uhr und Donnerstag, den 28. April 2022, um 07.00 Uhr drangen bislang unbekannte Personen in einen unverschlossenen Schafstall an der Overlaher Straße ein und entwendeten drei Lämmer. Es handelte sich hierbei um sechs Wochen alte, weiß gehörnte Heidschnucken. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel unter Telefonnummer 04494-922620 entgegen.

Saterland- versuchter Einbruch in Wohnhaus

Am Mittwoch, den 27. April 2022, zwischen 08.00 Uhr und 13.00 Uhr versuchten bislang unbekannte Personen in ein Wohnhaus am Irisweg einzudringen. Durch die Bewohnerin waren Beschädigungen an der Eingangstür festgestellt worden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Telefonnummer 04498-923770 entgegen.

Saterland- Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Donnerstag, den 28. April 2022, gegen 11.20 Uhr befuhr ein 31-jähriger Saterländer mit seinem Trecker die Bätholter Straße in Richtung Westermoorstraße. Ein 46-jährigen Saterländer wollte mit seinem PKW von einer Grundstücksausfahrt auf die Bätholter Straße einfahren. Dabei kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 46-jährige Fahrer erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen. Seine Beifahrerin, eine 68-jährige Saterländerin und der Treckerfahrer blieben unverletzt.

Barßel- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, den 28. April 2022, gegen 13.32 Uhr befuhr ein 55-jähriger aus Barßel mit seinem PKW die Dockstraße in Elisabethfehn. Als er an der Einmündung zur Oldenburger Straße auf diese abbiegen wollte, kollidierte er mit einer 80-jährigen aus Barßel, die mit ihrem E-Dreirad den Fahrradweg der Oldenburger Straße in Richtung Elisabethfehn befuhr. Die 80-jährige erlitt leichte Verletzungen.

Bösel- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, den 28. April 2022, gegen 15.55 Uhr befuhr ein 52-jähriger Mann aus Stuhr mit seinem PKW die Jägerstraße in Richtung Bösel. In Höhe der Einmündung "Am Wald" überquerte plötzlich ein 11-Jähriger mit seinem Fahrrad die Jägerstraße, ohne auf den Verkehr zu achten. Der 52-jährige versuchte auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Durch den Unfall erlitt der 11-jährige Junge leichte Verletzungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell