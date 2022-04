POL-CLP: Pressemeldung zum 1. Maifeiertag

Cloppenburg/Vechta (ots) - Visbek - Fahrraddiebstahl Am Montag, 18. April 2022, zwischen 8.00 Uhr und 16.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Kinderfahrrad, welches an einem Verkehrszeichen in der Schneiderkruger Straße abgestellt worden war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter 04445/950470 entgegen. Vechta - Diebstahl eines Pedelec Am Samstag, 23. April 2022, in der Zeit von 14.00 Uhr ...

