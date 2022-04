Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen - Fahrraddiebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, 23. April 2022, 17.30 Uhr und Sonntag, 24. April 2022, 11.00 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person ein Damenrad der Marke Bauer, welches in der Lastruper Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Am Dienstag, 26. April 2022, zwischen 8.00 Uhr und 13.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Personen einen am Straßenrand in der Bodenseestraße geparkten VW T-Roc. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cappeln - Trunkenheit im Verkehr

Am Mittwoch, 27. April 2022, um 23.51 Uhr fuhr ein 51-jähriger Autofahrer aus Cappeln auf der Großen Straße, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,69 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutprobe entnommen sowie die Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt.

Peheim - Verkehrsunfallflucht

Am 27. April 2022, 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person vermutlich beim Rangieren mit einem Fahrzeug einen Metallzaun in der Sperberstraße. Die Person verließ unerlaubt die Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell