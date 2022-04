Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Fahrraddiebstahl

Am Freitag, 22. April 2022, zwischen 8.00 Uhr und 12.25 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Kinderrad, welches auf einem Fahrradabstellplatz rückwärtig an der Antionusstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Diebstahl

In der Zeit zwischen Montag, 25. April 2022, 16.15 Uhr und Dienstag, 26. April 2022, 7.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen fest installierten Basketballkorb von einer Außenwand einer Grundschule in der Straße Oythe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Dinklage - Dieseldiebstahl

In der Zeit zwischen Montag, 25. April 2022, 16.45 Uhr und Dienstag, 26. April 2022, 8.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen aus einem Kettenbagger, der über Nacht im Baustellenbereich der Steinfelder Straße/Höhe Heinrichstraße abgestellt war, ca. 150-200 Liter Diesel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Lohne - Geldbörsendiebstahl

Am Freitag, 22. April 2022, zwischen 16.45 Uhr und 17.20 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person eine Geldbörse einer 21-järhigen Frau aus der Handtasche. Sie befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem Verbrauchermarkt in der Keetstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Versuchter Kaugummiautomatenaufbruch

Am Mittwoch, 27. April 2022, zwischen 3.10 Uhr und 3.20 Uhr, versuchten zwei bislang unbekannte männliche Personen mit einer Bohrmaschine das Schloss des Kaugummiautomaten aufzubohren. Nachdem der Bohrer abbrach, flüchteten sie auf Fahrrädern. Ein Zeuge hatte die Tat beobachtet und die Polizei alarmiert. Er beschreibt die Personen als männlich, dunkel gekleidet und ca. 1,80m groß. Es soll sich möglicherweise um junge bzw. jugendliche Personen handeln. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Lohne - Jugendliche zündeln

Am Dienstag, 26. April 2022, um 19.30 Uhr, verteilten vier Jugendliche Silikonspray auf einer Bank bei einer Waldhütte im Falkenweg und zündeten dieses an. Die hohen Flammen wurden durch eine jugendliche Zeugin bemerkt, welche ihren Vater alarmierte. Als dieser am Brandort erschien und die Jugendlichen auf die Tat ansprach, flüchten sie. Das Feuer war bereits eigenständig durch die Jugendlichen gelöscht worden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Steinfeld - Fahrraddiebstahl

Am Donnerstag, 21. April 2022, zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein Mountainbike der Marke KTM, welches bei einer Turnhalle in Mühlen stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Vechta - Diebstahl aus Pkw

In der Zeit zwischen Montag, 25. April 2022, 21.00 Uhr und Dienstag, 26. April 2022, 5.30 Uhr, schlugen bislang unbekannte Personen die Scheiben der Beifahrertür und der hinteren Tür auf der Fahrerseite eines Audi Q3 ein. Es handelte sich hierbei um ein Mietfahrzeug. Bislang steht noch nicht fest, ob etwas entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 22. April 2022, 13.30 Uhr, und Dienstag, 26. April 2022, 7.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person ein Damenfahrrad der Marke Trento. Das Fahrrad stand zu diesem Zeitpunkt in der Radstation am Bahnhof am Neuen Markt (2. OG). Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Dienstag, 26. April 2022, um 22.57 Uhr kam es in einer Unterkunft für Geflüchtete in Holdorf zu einer Sachbeschädigung und einer Körperverletzung zum Nachteil des 57-jährigen Vermieters aus Holdorf. Der tatverdächtige, 40-jährige Steinfelder war dort bereits öfter zu Besuch. An diesem Tag begann er jedoch aus bislang unbekannter Ursache im Hausflur zu randalieren. Dabei beschädigte er die Glasscheibe der Hauseingangstür. Außerdem schlug er den Vermieter. Da sich der Mann auch während der Sachverhaltsaufnahme weiterhin äußerst aggressiv verhielt und auch immer wieder zur Örtlichkeit zurückkehren wollte, musste er in Gewahrsam genommen werden. Während des Transports zur Dienststelle bedrohte und beleidigte er die Polizeibeamten. Als die Beamten die Zelle verließen und die Tür geschlossen werden sollte, rannte der Beschuldigte zur Tür und schlug einem Polizeibeamten mit der Faust in das Gesicht. Den Mann erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren.

Lohne - Trunkenheit im Verkehr

Am Dienstag, 26. April 2022, 10.00 Uhr, fuhr ein 53-jähriger Autofahrer auf der Wiesenstraße und geriet in eine Kontrolle der Polizei. Dabei mussten sie feststellen, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,38 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 26. April 2022, um 17.10 Uhr fuhr ein Jugendlicher aus dem Landkreis Vechta auf der Langweger Straße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Holdorf - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, um 18.40 Uhr befuhr ein 25-Jähriger aus Damme die Straße Zum Hansa Center mit einem Pkw, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,33 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 26. April 2022, um 20.11 Uhr, fuhr ein 26-jähriger Mann aus Lohne auf der Bundesstraße 96 in Richtung Diepholz. Dort fiel er den Polizeibeamten auf, da er in einer unklaren Verkehrslage ein Überholmanöver startete, sodass der Gegenverkehr abbremsen musste. Bei der Kontrolle stellen sie fest, dass er den öffentlichen Verkehrsraum befahren hatte, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Seine ausländische Fahrerlaubnis hatte keine Gültigkeit mehr, da er sich bereits länger als 6 Monate im Bundesgebiet aufhielt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 26. April 2022, um 9.45 Uhr, fuhr ein 24-jähriger Autofahrer aus Ankum auf der Ladestraße in Richtung Keetstraße. Zur selben Zeit fuhr ein 29-jähriger Pedelec-Fahrer aus Lohne auf der Keetstraße in Richtung Ladestraße und wollte den dortigen Fußgängerüberweg in Richtung Bakumer Straße überqueren. Dabei stieß der 24-jährige Autofahrer mit dem Pedelec-Fahrer zusammen, wodurch der Lohner leicht verletzt wurde.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 26. April 2022, um 17.55 Uhr fuhren ein 56-jähriger Autofahrer aus Lohne und ein 22-jähriger Autofahrer aus Damme auf der Dinklager Straße in Richtung Stadtmitte. In Höhe der Esso-Tankstelle musste der 56-jährige Autofahrer verkehrsbedingt bremsen. Dabei fuhr der hinter ihm fahrende Dammer auf. Der Mann aus Lohne wurde leicht verletzt.

