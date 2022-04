Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Damme - Diebstahl von vier Mountainbikes

In der Nacht von Sonntag dem 24. April 2022 auf Montag, dem 25. April 2022, zwischen 21.00 Uhr und 08.20 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen aus einer Gartenlaube im Malvenweg insgesamt vier Mountainbikes. Die Schadenshöhe ist zurzeit noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Damme unter Telefon 05491-99936-0 zu wenden.

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, dem 25. April 2022 um 14.15 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Lohner mit seinem Pkw die Dinklager Straße. Während einer Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Drogenbeeinflussung, was ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte.

Um 19.00 Uhr befuhr ein 21-jähriger Lohner den Brägeler Pickerweg mit seinem Pkw. Bei ihm ergaben sich ebenfalls Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung von Betäubungsmitteln. Auch bei dem 21-Jährigen bestätigte ein durchgeführter Drogenschnelltest den Verdacht.

Beiden Männern wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Steinfeld - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, dem 25. April 2022 um 17.05 Uhr, befuhr ein 21-Jähriger aus Steinfeld mit seinem Pkw die Bahnhofstraße. Während einer Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Drogenbeeinflussung, was ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Verfahren wurde eingeleitet.

Vechta - Diebstahl einer Handtasche

Am Montag, dem 25. April 2022 gegen 14.45 Uhr, entwendete eine unbekannte Person in Vechta, Große Straße, die schwarze Lederhandtasche einer 56-jährigen Frau aus Vechta samt Inhalt. Während des Aufenthaltes in einem Bekleidungsgeschäft, hatte die 56-Jährige ihre Tasche kurzzeitig abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit Flucht

Am Samstag, dem 23. April 2022 in der Zeit von 02.15 Uhr bis 02.30 Uhr, bog ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer vermutlich von der Telbraker Straße in die Straße Hoher Esch ab. Im Einmündungsbereich kollidierte dieser mit einem Straßenschild und einer Laterne. Es entstand Sachschaden. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Es entstand Sachschaden von ca. 1000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Visbek - Medizinischer Notfall während der Fahrt

Am Montag, dem 25. April 2022 um 08.00 Uhr, erlitt eine 22-Jährige aus Lohne auf dem Visbeker Damm, einen medizinischen Notfall während sie ihren Pkw führte. Eine 18-jährige Beifahrerin erkannte die Situation rechtzeitig und konnte das Fahrzeug sicher am Fahrbahnrand zum Stillstand bringen. Dort leistete sie Erste-Hilfe und alarmierte einen Rettungswagen.

