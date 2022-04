Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, dem 22. April 2022 um 22.08 Uhr, wurde eine 38-Jährige aus Cloppenburg mit ihrem Pkw im Bereich der Straße Alter Emsteker Weg kontrolliert. Hierbei mussten die Beamten feststellen, dass die Frau nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt, ein Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, dem 25. April 2022 um 16.40 Uhr, befuhr ein 20-Jähriger aus Cloppenburg mit seinem Pkw den Kessener Weg und beabsichtigte nach rechts auf die Löninger Straße abzubiegen. Eine 50-Jährige Radfahrerin aus Cloppenburg befuhr gleichzeitig den linksseitigen Gehweg der Löninger Straße in Richtung Ortsausgang. Bei dem Abbiegevorgang kollidierte der Pkw-Fahrer mit der Fahrradfahrerin, wodurch diese stürzte und sich leicht verletzte. Es entstand ein Sachschaden von ca. 700,00 Euro.

Emstek - Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholbeeinflussung

Am Montag, dem 25. April 2022 um 17.00 Uhr, befuhren Polizeibeamte aus Cloppenburg die B72 in Emstek. Vor ihnen fuhr ein 50-Jähriger aus Bremen mit seinem Pkw. Dieser leitete ein Überholmanöver, an einer unübersichtlichen Stelle ein und gefährdete damit den Gegenverkehr. Nur durch die schnelle Reaktion des Gegenverkehrs konnte ein Frontalzusammenstoß verhindert werden. Im Anschluss an sein Manöver, wurde der Mann von den Polizeibeamten kontrolliert. Hierbei stellten sie starken Alkoholgeruch fest, was ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest mit 1,24 Promille bestätigte. Dem Bremer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Essen (Oldenburg) - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei/Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Am Sonntag, dem 24. April 2022 in der Zeit von 08.00 Uhr bis 17.45 Uhr, besprühten bislang unbekannte Täter das Mauerwerk und das Pflaster einer Oberschule in der Quakenbrücker Straße, u.a. mit einem Hakenkreuz. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) unter Tel.: 05434-92470-0 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall mit Flucht

Zwischen Samstag, dem 23. April 2022 um 19.00 Uhr bis Sonntag, dem 24. April 2022 um 08.00 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw den Windmühlenweg in Richtung Akazienweg und kam dort auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallte er zunächst gegen einen Metallpoller und anschließend gegen eine Straßenlaterne. Beide Gegenstände wurden durch den Zusammenstoß beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Es entstand Sachschaden von ca. 1000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) unter Tel.: 05434-92470-0 entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Am Montag, dem 25. April 2022 um 15.45 Uhr, befuhr ein 11-jähriger Junge aus Lastrup mit seinem Fahrrad die Lönsstraße. Dort fuhr er auf einen ordnungsgemäß geparkten Pkw auf, wodurch er eine Platzwunde am Kopf erlitt. Durch seine hinzugerufene Mutter wurde er zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

