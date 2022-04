Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus Essen/Olbg.

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen-Verkehrsunfallflucht- Zeugenaufruf Am vergangenen Wochenende, in der Zeit von Freitag, 22. April 2022, 16.30 Uhr bis Montag, 25. April 2022, 11.30 Uhr, wurde eine Laterne und ein Metall-Schutzpoller im Windmühlenweg in Essen beschädigt. Nach ersten Ermittlungen dürfte ein Pkw den Windmühlenweg, aus Richtung Birkenweg kommend- in Richtung Akazienweg befahren haben. Aus bislang unbekannten Gründen kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte zuerst gegen den Schutzpoller und dann gegen die Straßenlaterne, die komplett umknickte. Der Schaden wird auf 500 Euro beziffert. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei in Essen entgegen, Tel.: 05434-924700

